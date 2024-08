Reprodução/Instagram Virginia comenta susto com quase afogamento da caçula: 'Não conseguiu nadar'

Virginia Fonseca se manifestou nas redes sociais após o susto com o quase afogamento da filha, Maria Flor, na piscina da casa nova. A caçula foi salva pelo pai , Zé Felipe.

Após o ocorrido, a influenciadora explicou o caso e afirmou que o local possui proteção.

"Mostrar para vocês aqui, gente. A piscina tem proteção. Está vendo? Isso aqui liga no controle, aí fecha a piscina inteira, pode subir aqui em cima, andar, entendeu?", contou ela.

Na sequência, a empresária detalhou o susto. "O que aconteceu com a Flor hoje é que ela já ia entrar na piscina. Estavam na borda aqui, com ela, a Letícia e o Zé, só que a linda decidiu ir para o fundo. Aí não conseguiu nadar no fundo, o Zé teve que entrar para pegar ela", disse.

"Mas isso aqui fica sempre fechado, protegido, e as meninas só ficam com a piscina aberta quando tem alguém", completou.

Além disso, Virginia também mostrou a escada da casa nova, que recebeu uma porta de proteção. "Outra coisa que foi instalada aqui em casa foi essa porta de vidro para essa escada. Oba, tranquei. Tem que apertar aqui? Ah, aí, está vendo? Para as crianças também não descerem a escada", contou.

