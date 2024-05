Reprodução/Instagram Ana Paula Siebert e Roberto Justus viajam com a família para o Caribe

Roberto Justus viajou com a família para o Caribe para comemorar o aniversário de 69 anos. Sem a primogênita, Fabiana Justus, que segue tratamento contra um câncer, o apresentador embarcou em um jatinho particular com a esposa, Ana Paula Siebert, e os outros quatro filhos, Ricardo, Luiza, Rafaella e Vicky.

O destino escolhido pela família foi Anguilla. Eles estão hospedados em um luxuoso resort, cujas diárias podem chegar até R$ 37.895. "Chegamos", contou Ana Paula Siebert pelos Stories do Instagram, ao exibir a vista paradisíaca.

Depois, a influenciadora ainda compartilhou o restaurante no qual jantou com Roberto Justus, a filha e os enteados, e mostrou um prato com um bolinho de feliz aniversário para o empresário.

