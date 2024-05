Reprodução Ana Paula Siebert abre o jogo sobre traição no casamento com Justus

A influenciadora Ana Paula Siebert abriu o jogo com os seguidores do Instagram sobre infidelidade no casamento com Roberto Justus. Na quinta-feira (9), a modelo afirmou não saber de nenhuma traição do apresentador e ficou na dúvida se perdoaria a quebra de confiança.



Através dos Stories, Ana Paula incentivou os seguidores a fazerem perguntas diversas para ela responder. Em uma dessas, ela foi questionada se perdoaria uma traição de Roberto Justus.

"Gente, nunca passei por isso, estou há quase 11 anos em uma relação que pode ter seus altos e baixos, sim, mas que nunca teve traição (me contem se eu não souber) hahaha", revelou.

Apesar de não ter passado pela traição no casamento, Ana Paula Siebert adotou uma postura moderada sobre o tema, afirmando entender quem opta por perdoar.

"Não sei se eu perdoaria. Acho que quebra um pilar muito importante do casamento. Mas não tenho certeza sobre isso. Acho que depende do momento que você vive! Eu respeito (e admiro) quem perdoa e reconstrói a relação porque demanda muita maturidade e força!", completou.



Com 33 anos de diferença de idade, Ana Paula Siebert e o empresário Roberto Justus se casaram em 2015, no aniversário de 60 anos do veterano. Em maio de 2020, o casal deu boas-vindas a filha Vicky.





