Reprodução Instagram Pedro Andrade e Cauã Reymond

Na última terça-feira (30), os fãs de Sandy encontraram as redes sociais do médico e nutrólogo Pedro Andrade, apontado como affair da cantora pela colunista Fábia Oliveira. Além de compararem o homem com Cauã Reymond, eles pediram para que o romance fosse oficializado.



“A lenda dessa paixão faz sorrir ou faz chorar?”, brincou um, em referência a canção “A Lenda”, de Sandy & Junior. “Fiquei com ciúmes”, escreveu outra. “Me chama de Sandy e me pega?”, declarou uma terceira. “Felicidades ao casal”, comentou um quarto internauta.



Alguns fãs brincaram com a semelhança do médico com o galã global Cauã Reymond, protagonista de “Terra e Paixão”. “A Sandy está namorando o ex da Grazi?”, debochou uma usuária do Instagram. “Gente, achei que fosse o Cauã”, acrescentou outra internauta na mesma plataforma.



Já outros pediram para que ele pedisse a filha de Xororó em namoro e oficializasse a relação, que não foi confirmada ou negada, até a publicação deste texto, por nenhuma das partes envolvidas. “Aguardando o pronunciamento do namoro”, pontuou um fã. “Que casal! Assumam logo”, pediu mais um.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.