Cauã Reymond deu o que falar ao compartilhar fotos pós-treino nesta quarta-feira (19). O ator posou em frente ao espelho e um detalhe chamou a atenção dos seguidores.

Nas imagens, o artista exibiu o corpo sarado apenas de shorts no hotel em Milão. "Ciao. Bora malhar um pouco?", escreveu ele na legenda da publicação.

"Padrão seco", elogiou Marcos Mion; "Ele sabe exatamente o que está fazendo", comentou uma internauta; "Não temos 1 minuto de paz e saúde mental", brincou outro.

Outros seguidores notaram um detalhe no shorts de Cauã e não deixaram de comentar: "É errado dar zoom?", questionou uma; "Estou igual pobre em shopping... só dando uma olhadinha", disparou outra; "Ele não é inocente…", disse uma terceira.

