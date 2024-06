Lally Zwetzch Sandy se emociona em último show antes de pausa na carreira

No último domingo (16), Sandy fez o último show antes da pausa na carreira e se emocionou ao conversar com os fãs. A cantora se apresentou em São Paulo como 'despedida'.

No palco, a artista explicou que não sabe quanto tempo ficará longe das apresentações.

"Eu não faço música só para me curar. Parece que tem uma coisa maior, é uma coisa de inspiração, é uma coisa de um contato meu com o universo, sabe? Quando eu vejo vocês vibrando nessa mesma energia que eu, e vindo aqui, me dando o domingo à noite de vocês, isso não é pouco, é muito. E gente que veio de longe, isso faz tudo valer a pena", refletiu.

E completou: "E eu não posso nem continuar falando, senão eu vou chorar e eu acabei de me tocar que esse é o último show de não sei quanto tempo".

Além disso, a filha de Xororó lembrou a pausa na carreira após o fim da dupla com o irmão, Junior.

"Eu vou morrer de saudades, eu volto (...). Dessa vez eu me sinto muito mais segura em dar essa pausa. Eu já fui, eu já voltei e vocês ainda estão aqui comigo", comentou.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp