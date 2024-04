Reprodução/Instagram - 11.04.2024 Junior faz 40 anos nesta quinta-feira (11)

O cantor Junior, da dupla Sandy & Junior, fez 40 anos nesta quinta-feira (11) e ganhou uma declaração do artista Xororó nas redes sociais.

"Meu menino hoje completa 40 anos! E eu aqui, sem conseguir expressar o tamanho que esse menino, homem, filho, irmão, marido, pai e melhor amigo!", iniciou o veterano na legenda do carrossel de fotos.

"Filho, tempo, quanto mais o tempo passa , mais aumenta o orgulho e admiração que eu sinto por você! Te amo demais! Feliz aniversário!", desejou ele.

Nos comentários da publicação, famosos e amigos de Xororó também felicitaram o filho do cantor. "Ele merece tudo!", enalteceu Sandy, irmã de Junior e filha de Xororó. "Viva, Juninho", comentou a cantora Ivete. "Que relação linda e inspiradora a de vocês!", elogiou Marcos Mion.



