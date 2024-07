Reprodução/Instagram Maisa

A apresentadora e atriz Maisa Silva, de 22 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (29) para relembrar de um episódio traumático que vivenciou há exatamente um ano. Trata-se de um incêndio que atingiu o edifício que ela estava, na Zona Norte do Recife.



“Exatamente um ano do nosso renascimento e do dia em que mais senti medo em toda a minha vida”, iniciou ela, que se mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro, onde fará sua estreia como vilã em novelas da Rede Globo no folhetim “Garota do Momento”, assinado pela autora Alessandra Poggi.



“Grata pela vida de cada um que saiu daquele apartamento e, graças a Deus, também pode recomeçar diariamente. Ainda bem que a gente é fênix”, finalizou a atriz, que protagoniza “De Volta aos 15”, seriado infantojuvenil, na plataforma de streaming da Netflix.



À época que sobreviveu ao incêndio, Maisa se pronunciou nas redes sociais para comentar o caso. “Agradeço também por Ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa”, escreveu na ocasião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp .