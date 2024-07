Reprodução/Instagram Avó de Lucas Lucco posta fotos de fio-dental nas redes

Júlia Correa Lucco, avó de Lucas Lucco, compartilhou fotos sensuais nas redes sociais. Aos 78 anos, a veterana chamou a atenção ao exibir o corpo.

Em uma das imagens, ela posou de quatro com uma lingerie fio-dental e mostrando o bumbum.

"Sou coroa, mas sou bonita e gostosa", escreveu ela na legenda da publicação.

Em outra publicação, Júlia Lucco reclamou da 'censura' das plataformas em relação às postagens. "Toda foto que posto [o aplicativo] diz que está fora das diretrizes".

Nesta última imagem, ela posa de calcinha e sutiã vermelhos.

No TikTok, Julia acumula 22,9 mil seguidores e 27,8 mil no Instagram.

