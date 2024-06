Reprodução/Instagram Maisa rouba a cena com look super fendado

Maisa publicou fotos da viagem para Portugal e chamou a atenção dos seguidores com um detalhe no look. A atriz apostou em um vestido fendado e deu o que falar.

O modelo escolhido pela artista ostenta uma super fenda, deixando toda a perna e coxas à mostra. Ela completou o visual com um salto alto.

A apresentadora ainda pegou os fãs de surpresa na legenda. "Mais uma vez aqui... Te amo, Lisboa. Será que devo me mudar para cá?", questionou ela.

"Não, esse ouro é daqui mesmo!", brincou a influenciadora Julia Rodrigues; "Não, prima. Você vai se mudar pro RJ", relembrou uma internauta.

Recentemente, Maisa foi anunciada como antagonista na próxima novela das 18h da Globo. A trama será a estreia da atriz nos folhetins da emissora.

Maisa foi anunciada como antagonista na próxima novela das 18h da Globo





