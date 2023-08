Reprodução/Instagram A atriz desabafou pelo Instagram após incêndio em Recife





A atriz Maísa Silva se pronunciou pela primeira vez pelo Instagram após presenciar um incêndio em um apartamento em Recife, nesta sexta-feira, (4).

A artista publicou uma sequência de fotos das últimas viagens que fez e refletiu sobre os momentos de angústia e frustação. "Precisei de um tempinho, porém bem e ao lado da minha família e amigos. Hoje, estou aqui abrindo um álbum, que é parte do meu coração. Grata a Deus pela oportunidade de valorizar pessoas, momentos e de ter a consciência de que sou muito pequena perto desse universo poderoso e misterioso. Agradeço também por Ele me proteger, me dar propósito e guiar cada passo meu e dos que amo. A vida é nosso bem mais precioso. No fim do dia, é isso que importa. Com amor, Maisa", escreve na legenda das fotos.

Ela já tinha compartilhado informações sobre o ocorrido pelos amigos, mas falou abertamente ao público.

Nos comentários, internautas confortaram a atriz. "Curta mesmo todos os momentos. Seja feliz!, disse a amiga Larissa Manoela, "Amo vocês dms! De longe, mas sempre por perto!", comentou um dos amigos da artista.

No último sábado, (29), um apartamento do 26° andar sofreu m incêndio, em Recife, Pernambuco. De acordo com os moradores do local, Maísa Silva estava presente na hora. A TV Globo registrou a atriz desesperada, chorando, mas sem nenhm ferimento.

De acordo com o G1, sete pessoas estavam no incêndio. Dentre elas, três amigas de Maísa, que conseguiram fugir do local, uma babá que carregava duas crianças no colo e dois jovens, que esperaram os bombeiros chegarem para saírem de um dos quartos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), chegou uma hora e meia depois do incêndio. Uma pessoa foi levada ao hospital e um cachorro foi resgatado.