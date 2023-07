Reprodução/TV Globo Incêndio atinge apartamento onde Maisa estava em Recife

Um incêndio atingiu um apartamento na Zona Norte do Recife. Segundo moradores do prédio, a atriz e apresentadora Maisa Silva estava no local.

A equipe da TV Globo esteve no local e registrou a artista chorando em frente ao edifício.













Reprodução/TV Globo Incêndio atinge apartamento onde Maisa estava





Sete pessoas estavam no apartamento quando as chamas tomaram conta, por voltas das 10h. Três amigas, contando com Maisa, conseguiram sair do imóvel.

Uma babá resgatou um dos filhos dos proprietários do local carregando ele no colo, já que se trata de um jovem com deficiência.

Outros dois jovens seguiram no apartamento aguardando a liberação dos bombeiros, pois o imóvel estava com fumaça na sala, por onde eles passariam.

Por volta das 11h30, os dois foram resgatados pelo Samu - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Uma das amigas de Maisa foi para um hospital particular na Zona Norte da cidade.

Durante a noite da última sexta-feira (28), Maisa publicou fotos no elevador antes de curtir uma festa com as amigas.

Reprodução/Instagram Maisa aproveita festa em Recife





