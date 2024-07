Reprodução Instagram Duda Beat

A cantora e compositora Duda Beat, de 36 anos, esteve no "Sábia Ignorância", programa apresentado por Gabriela Prioli na última segunda-feira (29), no GNT. Durante participação na atração, a artista pernambucana revelou que tinha pensado em ser médica e que sofreu preconceito no início da carreira.







"Lembro que quando fiz meu disco, um produtor super renomado ouviu meu disco, falou que o disco era ótimo, a melodia era ótima, mas disse: ‘Ela podia mudar esse sotaque, porque não vai pegar aqui no Sudeste’. Tive resistência das minhas músicas tocarem em rádio por causa do meu sotaque, falavam que tinha elementos demais na minha canção", lembrou ela, que coleciona hits nos quais destaca a representatividade nordestina.





Embora hoje esteja consolidada na indústria fonográfica, Duda quase seguiu um ramo profissional totalmente diferente: a medicina. Aconteceu que a artista queria ajudar o pai a comprar uma fazenda. Na época, ele passava por problemas financeiros e tinha vendido suas terras.





"Na época, ou você era médico, ou advogado, ou engenheiro. Foi uma coisa que inventei na minha cabeça. Poderia ter encrencado em ser advogada, ou qualquer outra coisa que não tinha nada a ver comigo. E aí entendo que é o momento que voltei para a minha estrada, que deveria ter percorrido desde sempre", destacou a cantora.

