Duda Beat marcou presença na CCXP 2023, que aconteceu no São Paulo Expo, neste fim de semana. Além de falar do lançamento do terceiro disco, a cantora comentou, em entrevista exclusiva ao iG Gente, como lidou com a acusação de plágio a um feat dela com Juliette , e como encara as demais críticas que sofre como artista.



Em outubro, Duda lançou a música “Magia Amarela”, feat com Juliette, que embalou a campanha de uma marca. Não demorou para a dupla ser acusada por Évandro Fioti de plagiar a canção "AmarElo" de Emicida. Depois das acusações viralizarem na internet, as cantoras declararam que não sabiam que a canção seria um plágio.



O rapper ainda alegou, nas redes sociais, que a marca tinha tentado fazer a campanha com Emicida, inicialmente, mas não deu certo. As cantoras também afirmaram que desconheciam o projeto inicial.

"Sobre a história do plágio, eu realmente não vou tomar esse slogan para mim porque não fui eu que fiz a música, não fui eu que fiz o conceito da campanha. Eu sou uma pessoa que a base da minha arte é autenticidade e a originalidade", diz Duda ao iG Gente.





A cantora também ponderou a exposição da confusão na web. "Foi muito importante para mim entender esse lugar, mas conversei com o artista e confesso que lamento muito a discussão não ter ficado entre a agência, o artista e a marca, que eram de fato os três pilares que têm que se resolver. As partes têm que cobrar mesmo da marca", aponta.



Mesmo triste com o episódio, Duda diz que espera fazer outro feat com Juliette no futuro. "Ela [Juliette] é uma super amiga... Quem sabe não vem aí, quero muito que aconteça, sou super fã dela", afirma.



Além das críticas pela acusação de plágio, Duda conta como lida com as críticas na web. Ela lançou recentemente o single "Saudade de Você", que abre a sequência de lançamentos do terceiro LP da cantora.



Alguns internautas criticaram a letra da canção que carrega trechos como "de noite vou te ver/Quero rebolar/Em cima de você/Bem melhor". "A batida é boa, mas a letra achei fraca", disse um internauta. "Tu não acha que o lead single poderia ser um pouco melhor, não?" escreveu outro.



Sobre essas e outras críticas, Duda foi categórica: "Quando eu vejo que a crítica é uma crítica construtiva, que tem sentido, eu penso sobre isso, eu reflito. Somos seres humanos, a gente pode errar e pode acertar. Então, acho importante que aconteça. Mas quando só é maldade, eu tento não pegar para mim, eu tento passar em frente porque eu me conheço, eu sei quem eu sou e eu sou muito segura da pessoa que eu sou no mundo e do que eu faço para o mundo", diz Duda, que assinou recentemente com a Universal Music.





A cantora ainda explica que, apesar dos comentários, muito fãs gostaram do single. "A galera amou, primeira semana de single rodando e todo mundo fazendo as danças, todo mundo se divertindo, eu não poderia estar mais feliz assim", celebrou a artista, que já bateu a marca de 1,3 milhão de visualizações no clipe e 500 mil strams no Spotify.

Vale lembrar que Duda já havia se defendido das críticas ao single no Instagram. "Na época de 'Meu Jeito de Amar' ninguém questionou letra nenhuma, todo mundo ia para o show, se divertia, dançava", disse ela.

Consolidada no cenário nacional e transitando entre pop, indie e com referências nordestinas, a pernambucana, de 36 anos, tem dois álbuns de sucesso, o "Te Amo Lá Fora" e o "Sinto Muito", que projetou Duda para o Brasil com o hit "Bixinho".





