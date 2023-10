Reprodução Duda Beat se pronuncia sobre polêmica de plagiar Emicida

A cantora Duda Beat publicou um pronunciamento oficial após ela e Juliette serem acusada de plagiar o projeto "AmarElo" do rapper Emicida. Nesta quarta-feira (18), a artista confessou ter identificado semelhanças entre os trabalhos e justificou a realização desse.

Através do Instagram, Duda apontou que a campanha em parceria com Juliette foi idealizada pela marca Bauducco. A artista também confessou ter notado semelhanças entre o projeto apresentado com o trabalho anterior de Emicida.

Na justificativa, a cantora alega não ter participado da produção criativa da música e da identidade visual do single. Ela teria sido apenas contratada para performar o projeto.

A equipe da cantora ainda aponta que, na fase inicial da apresentação do projeto, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo, de Emicida) "estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial".

Por essa razão, Duda Beat e a equipe não se preocuparam com as referências do trabalho já existente. Entretanto, a artista diz que Felipe Vassão saiu da campanha e a modificação não teria sido reportada a ela.

"A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original AmarElo", justifica.

Duda Beat e a equipe informam que se surpreenderam com a situação após a repercussão nas redes sociais.

"Essa informação surpreende Duda Beat e equipe, uma vez que nós somos

expressamente contrários a qualquer evidência de plágio ou apropriação de

ideia criativa sem o consentimento de seus autores legais".

Confira a nota na íntegra:

"A artista Duda Beat foi contratada pela marca Bauducco, através da Agencia Galeria, para ser um dos talentos da campanha publicitária e intérpretes da canção 'Magia Amarela' ao lado de Juliette. No entanto, viemos informar que não existe qualquer participação criativa da artista na concepção da campanha, identidade visual, letra ou produção musical da faixa/jingle publicitário.

Quando recebeu a letra da música para gravar, Duda e equipe identificaram a semelhança com o conceito artístico do projeto AmarElo, de Emicida e Lab Fantasma. Porém, desde o primeiro contato entre agência e escritório da artista, ainda na fase de negociação, o nome de Felipe Vassão (um dos autores do projeto musical e da canção AmarElo) estava citado no escopo da campanha como autor da faixa comercial (que ainda não existia e nem tinha o nome de "Magia Amarela").

A exclusão de Vassão do time de autores do jingle NÃO foi informado pelo cliente/agência ao longo do processo. Dessa forma, ficou entendido que havia consentimento da produção do jingle por parte dos idealizadores pro projeto original AmarElo. No entanto, na data de hoje, 18 de outubro, houve um movimento de reivindicações através das redes sociais de que os autores do projeto AmarElo foram usurpados de sua propriedade intelectual na campanha 'Magia Amarela'.

Essa informação surpreende Duda Beat e equipe, uma vez que nós somos expressamente contrarios a qualquer evidência de plágio ou apropriação de

ideia criativa sem o consentimento de seus autores legais.



Duda Beat reitera seu compromisso com a transparência e a valorização dos profissionais envolvidos em seus projetos. Ela e toda sua equipe lamentam profundamente o dano causado por essa situação e ressalta que, diante desses novos fatos, sua equipe jurídica tomará as medidas cabíveis para garantir a integridade artística e ética de sua participação na faixa.

Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente,

Equipe Duda Beat".