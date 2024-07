Reprodução Claudia Raia abre o jogo sobre romance com Jô Soares: 'Foi muito sofrido'

A atriz Claudia Raia contou os detalhes do romance que teve com o apresentador Jô Soares, que morreu em agosto de 2022, aos 84 anos. Em uma produção que visa contar a história do veterano, a artista revelou o motivo do término e relembrou a polêmica do relacionamento com um homem 30 anos mais velho.



Nas gravações de "Um Beijo do Gordo", uma série documental de quatro episódios, Claudia Raia relembrou o primeiro contato com o apresentador. Eles se conheceram no teatro, em 1983, quando o veterano foi assistir ao musical "A Chorus Line", espetáculo que a atriz integrava o elenco.

"O Jô Soares foi assistir a uma matinê de quinta-feira. Foi uma comoção: 'O Jô Soares está aí, o Jô Soares veio assistir!'. E eu também, muito emocionada de ele estar ali", lembra.



Raia conta que dias depois do primeiro contato, um produtor do programa "Viva o Gordo" a procurou para conversar com diretores da atração, na intenção de levá-la para a TV.

A contratação deu certo e logo Claudia Raia pôde gravar ao lado de Jô Soares. "Quando cheguei, duas semanas depois, eu tinha um quadro com o Jô. Fiquei passada", relembra ela.

O quadro em questão ilustrava Jô Soares vestido de aluna de ginástica, com trajes semelhantes ao de Claudia Raia. A dupla conversava sobre problemas do cotidiano e política, adotando expressão "vamos malhar?".

"Ele veio muito fofo, vestido de Cissa, que era hilário, né? De malha, fitness, de rabo de cavalo, maravilhoso. E aí me abraçou: 'Seja muito bem-vinda. Não disse que eu queria você? Então, esse quadro aqui é nosso'".

Romance conturbado

Pouco tempo após iniciarem o trabalho em conjunto, Claudia Raia e Jô Soares deram espaço para o namoro. Na época, a diferença de idade e a aparência física de ambos eram apontados como polêmica.

"Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais que eu", destacou.

"Todo mundo achando estranhíssimo aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar... Assim, 'que absurdo'. Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso", relembra.

A atriz contou que após quase três anos de relacionamento, foi Jô Soares quem decidiu encerrar o romance. "Terminou porque ele quis, porque ele pediu. Ele disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude".

Segundo Raia, Jô teria justificado o término apontando a diferença de idade. "[Disse] que eu era muito mais nova que ele – eu era mais nova que o filho dele – e que, em algum momento, eu ia me apaixonar por um homem jovem, que era muito natural que isso acontecesse e ele não ia dar conta disso, ia surtar. Que eu ia fazer uma carreira muito brilhante e talvez ele não aguentasse isso também".

A veterana confessou que o relacionamento acabou enquanto ela ainda o amava muito. "Eu, na época, não entendia direito. 'Por quê? A gente se ama, a gente é apaixonado um pelo outro'. Então a gente se separou se amando muito. Foi muito sofrido, muito sofrido mesmo."

Apesar do rompimento, Claudia Raia demonstrou um enorme carinho pelo apresentador e disse ser grata pelos ensinamentos. "Foram quase três anos de relacionamento, muito intensos mesmo. Digo para você que tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro", declarou.

Claudia Raia e Jô Soares ficaram juntos de 1984 a 1986. Posteriormente ao romance, o apresentador se casou com Flávia Junqueira, com quem ficou de por mais de 10 anos, de 1987 a 1998.