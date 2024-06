Reprodução Patrícia Abravanel curte post polêmico sobre a saída de Eliana do SBT

A apresentadora Patrícia Abravanel curtiu uma publicação polêmica, que não passou despercebido pelos internautas. Através do Instagram, a herdeira de Silvio Santos curtiu o post que dizia que Eliana saiu do SBT por se sentir desprestigiada em comparação com a nova contratada da emissora, Virginia Fonseca.



O rumor foi compartilhado pelo jornalista Leão Lobo, durante o podcast Elementar Show. "O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que tem muito sentido, foi a chegada da Virginia. Porque a Virginia pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não é nada!", disse o apresentador.

"Ela chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilhoso, com toda divulgação. E a Eliana, com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas", completou.

Além das insatisfações mencionadas, a relação de Eliana com o SBT teria estremecido durante a pandemia, quando a emissora teria feito ela passar por redução salarial.

No último domingo (23), durante o programa de despedida de Eliana, Patricia Abravanel chamou atenção ao pedir desculpas perante as câmeras.

"Eu não sei o que aconteceu aqui no SBT, mas em nome do SBT e da família, quero te pedir perdão. Se alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa, que fez você se sentir desrespeitada, desmerecida, eu quero, em nome da família Abravanel, todo o Grupo Silvio Santos e o SBT, te pedir que você nos perdoe. Eu não sei o que aconteceu, não sei por onde que entrou esse sentimento, mas que você vá sabendo que você é amada aqui", disse Patrícia. "Não existe SBT sem Eliana. Você faz parte da nossa história."

