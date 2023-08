Reprodução Virginia Fonseca e Zé Felipe

Convidados do “Conversa com Bial” desta última terça-feira (28), o cantor Zé Felipe e a influenciadora digital Virginia Fonseca falaram sobre uma das polêmicas em que estiveram envolvidos com o jornalista Evaristo Costa, que apresentava o “Jornal Hoje”, da Globo.



Quando indagado pelo apresentador Pedro Bial se tinha vergonha da canção que fez, o filho do cantor Leonardo foi enfático em assumir que, sim, ele tinha vergonha do rap que escreveu . “Que vergonha! Eu tenho”, admitiu ele. “O que vale é a intenção”, ponderou a companheira.



Vale lembrar que, em abril deste ano, Evaristo respondeu um internauta, que compartilhou um vídeo da filha de Zé e Virginia, a pequena Maria Alice, preferindo o colo da babá ao colo da mãe. O jornalista escreveu “Já ouviram falar: ‘Mãe é quem cria?’”.



Após o comentário de Evaristo, Zé Felipe saiu em defesa da esposa e criticou a postura do jornalista, mas o que chamou a atenção dos internautas foi um rap que ele fez sobre os acontecimentos. Alguns versos da letra dizem: “Eu peço respeito com a minha família, com as minhas Maria, com a minha Virginia”.



“Respeita uma mãe, a minha mulher. Atrás da tela, tu não sabe, irmão. Que o comentário escr*to parte um coração. Tu tem 46, mais 20 de profissão. Não é mais um menino, devia ter noção. Seu comentário foi de um jornalista amador, um c*zão”, diz outro trecho.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: