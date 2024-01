Reprodução/Youtube Nova mansão de Virginia e Zé Felipe





A influenciadora Virginia Fonseca mostrou detalhes da obra da nova mansão de luxo, em Goiânia (GO), onde vai morar com o marido, o cantor Zé Felipe, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.







No "Diário da Obra", vídeo divulgado em seu canal do YouTube, a influenciadora revelou que o jardim do novo lar terá uma árvore centenária. "Uma oliveira de cem anos", disse ela, apontando para o lugar onde vai replantar.

Segundo ofertas na internet, o preço de uma unidade fica na faixa de R$ 35 mil, podendo chegar até R$ 100 mil, a depender da condição da oliveira e da idade dela.

A esposa de Zé Felipe fez um tour completo pela construção e revelou que a luxuosa mansão contará com lareira externa, ofurô, sauna e estacionamento gigante. E não para por aí: vai ter carrinho de golfe para andar pela propriedade.