Reprodução Instagram - 29.7.2024 Alok e Romana exibem abdômen trincado em fotos de férias ao lado dos filhos, Ravi e Raika

O DJ Alok e a influenciadora Romana Novais voltaram a ser assunto nas redes sociais por conta dos corpos definidos. No último domingo (28), o casal publicou um álbum de fotos com alguns dos momentos que tem vivenciado durante a viagem de férias.



Eles estão em Sardenha, ilha italiana, para aproveitar os dias de descanso. Além deles, a viagem conta com os dois filhos do casal, os pequenos Ravi, de 3 anos, e Raika, de 2. Nos comentários da postagem, a família foi elogiada pelos fãs e seguidores.



“E ainda dizem que perfeição não existe”, escreveu um usuário do Instagram. “Meu Deus, o tamanho que essas crianças já estão”, surpreendeu-se outra. “Amo tanto essa família”, acrescentou uma terceira. “Acho que deviam me levar junto”, brincou um quarto. “Família linda e abençoada”, finalizou ainda um quinto internauta.

Alok e Romana trocam beijos Reprodução Instagram - 29.7.2024 Alok e Romana com os filhos Ravi e Raika Reprodução Instagram - 29.7.2024 Alok e Romana exibem abdômen trincado em fotos de férias ao lado dos filhos, Ravi e Raika Reprodução Instagram - 29.7.2024 Alok e Romana são pais de Ravi e Raika; família está de férias na Itália Reprodução Instagram - 29.7.2024 Alok e Romana posam juntos durante passeio Reprodução Instagram - 29.7.2024



Clipe especial

No dia 20 deste mês, Alok gravou o clipe da canção “Allein Allein” durante sua apresentação no Tomorrowland Bélgica . Durante o festival, ele ainda lançou uma música inédita. Trata-se de “Heat”, sua nova aposta para o mercado fonográfico.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.