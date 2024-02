Reprodução/ Instagram Alok faz festa surpresa para a esposa Romana Novais





Nas redes sociais, Romana Novais compartilhou com os fãs alguns registros do dia de aniversário. Entre eles, o momento especial em que a médica é surpreendida em seu consultório pelo marido e os filhos Ravi e Raika, que entram juntos na sala no colo do pai, segurando balões e cantando parabéns. “Coisa linda da mamãe”, reagiu Romana emocionada.





A médica também ganhou um bolo confeitado e comemorou também com a presença dos pais. Depois do canto de parabéns, Romana teve a ajuda dos filhos para assoprar a vela. ‘Agora vamos comer’, disse Ravi, que levou os pais aos risos.





Na publicação, a médica escreveu: ‘O 7 de fevereiro desse ano foi especial. Obrigada a todos que de alguma forma se fizeram presente com homenagens, surpresas, mensagens… Escolhi passar fazendo o que eu amo e o que me faz sentir viva, na clínica atendendo os meus pacientes queridos. Que Deus me proteja e me permita ser benção e luz na vida dos que cruzarem o meu caminho. E muito obrigada a todos vocês pela troca diária aqui. Sou muito feliz de ter vocês para compartilhar um pouco do que sou e do que acredito. Obrigada!!!’.

