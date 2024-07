Reprodução Instagram - 28/7/2024 Thiago Luciano fala de casamento com Lucy Ramos e mudança de carreira

Conhecido pelos mocinhos em vilões que interpretou em novelas quando era jovem, o ator e diretor Thiago Luciano , de 44 anos, explicou a decisão de mudar de carreira e passar a trabalhar por trás das câmeras. O artista ainda falou do casamento com Lucy Ramos, no ar em "Família é Tudo".





As declarações foram dadas em entrevista à coluna Play, do jornal "O Globo", que foi publicada neste domingo (28). Thiago, visto como o vilão Ivan na reprise de "Alma Gêmea", afirma que continua sendo lembrado pelo cruel personagem, mesmo após quase 20 anos da exibição original da trama de 2005.





"É engraçado e divertido, porque recebo várias mensagens de amigos e de outras pessoas, afinal são quase 20 anos. A galera me conhece hoje porque estou em outra área e fala: 'É você! Estou assistindo'. Fico impressionado com o sucesso dela de novo. Foi muito bacana, foi meu primeiro trabalho como ator dentro da Rede Globo. Eu estava fazendo uma novela no SBT na época e o nosso diretor, Jorge Fernando, me ligou", pontuou.





Em relação à mudança de carreira, de ator para diretor, o artista diz que se sente mais "feliz" com as funções da direção artística. "Aos poucos fui deixando de atuar", lembra ele, que fez sua última novela como ator em 2011, quando esteve no elenco de "Morde & Assopra", narrativa também escrita por Carrasco.



"Não foi uma mudança de uma para outra. Os caminhos foram me levando, porque, paralelamente com a atuação, eu sempre dirigia. Sempre fiquei flertando entre dirigir, atuar e, no meio do caminho, comecei a escrever. Eu dizia que tinha que investir muito mais nisso. É o que me faz mais feliz, ter o controle do todo, entender a obra como um todo", declarou.





Casamento

Casado com Lucy Ramos, Luciano afirma que eles são um casal discreto no que diz respeito a compartilhar detalhes da vida pessoal. "A Lucy e eu somos discretos sobre a vida pessoal. Muitas pessoas descobrem que somos casados e se surpreendem", contou.



Juntos em São Paulo, eles vivem com quatro cachorros. "Se bobear, ela é capaz de pegar mais uns dez [cachorros]. Eu também topo. Nós somos muito 'cachorreiros', eles são alminhas com muito amor para dar o tempo inteiro. A gente sofre muito quando perde, mas eles trazem tanta alegria", enfatizou.





O diretor ainda falou sobre como é trabalhar com a esposa. "Eu a acho uma baita atriz. A Lucy, às vezes, é utilizada em lugares errados nas tramas que ela faz. Ela merece muito mais espaço do que tem hoje. Nós conseguimos fazer uma parceria criativa bem bacana, conseguimos construir isso", finalizou.

