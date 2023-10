Reprodução Instagram - 11.10.2023 Pai de Alok consegue sair de Israel

O pai de Alok, Juarez Petrillo, era um dos brasileiros que estava em Israel em meio aos conflitos iniciados no último sábado (8). Atualmente, Juarez “está seguro” e fora do país, de acordo com outro filho dele, Bhaskar, em comunicado feito via redes sociais.



“Guerra é sempre uma tragédia, mas acontecer onde a sua família ou conhecidos estejam é uma sensação que não desejo para ninguém”, desabafa ele, que ainda revela estar: “completamente arrasado pelas pessoas que morreram ou perderam seus familiares”.



De acordo com Bhaskar, o pai dele e do Dj Alok , Juarez Petrillo, está seguro e, agora, fora do território israelita, onde estava anteriormente durante o início dos conflitos.



“Graças a Deus meu pai está bem, num lugar seguro, fora de Israel, mas todos nós precisamos de um tempo para processar tudo o que aconteceu. Espero que em breve o mundo se acalme e vidas sejam poupadas”, declarou.