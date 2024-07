Reprodução Instagram Em clima de romance, Alok e Romana trocam beijos

O DJ Alok, de 32 anos, usou as redes sociais na última quinta-feira (18) para abrir um álbum de fotos de alguns momentos que tem vivenciado durante as férias em família. O músico está em Ibiza, na Espanha, ao lado da esposa, Romana Novais, e dos filhos, os pequenos Ravi, de 4, e Raika, de 2.





Em uma das fotos, o DJ surge em clima de romance com a esposa. Trajado de roupa de banho, o casal se beija em meio às paisagens paradisíacas da ilha espanhola, que é um dos pontos turísticos mais buscados por famosos da classe artística em suas viagens.





Já em outros registros, Alok aparecia ao lado dos filhos, Ravi e Raika, frutos do relacionamento com Romana. O DJ de música eletrônica ainda exibiu a boa forma física. Descamisado, ele mostrou a definição dos músculos do peitoral e também do abdômen.





Nos comentários da postagem, fãs elogiaram a família. "Esse povo fica cada dia mais bonito. Como pode?", escreveu uma usuária do Instagram. "Perfeitos", acrescentou outra. "Amo essa família abençoada", declarou uma terceira. "Maravilhosos", destacou um quarto internauta."É tão lindo e mágico ter momentos assim", opinou ainda uma quinta.

