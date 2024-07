Reprodução Instagram/Dee Amore/ Céline Dion Céline Dion deixa França

A cantora e compositora Céline Dion, de 56 anos, usou as redes sociais no último sábado (28) para se despedir de Paris e falar de sua apresentação. Longe dos palcos desde 2019, ela viajou para a capital da França para cantar na abertura dos Jogos Olímpicos de 2024.





Por meio do Instagram, a musicista comentou a retomada da carreira. "Uau, que noite! Obrigado a todos que ajudaram a fazer este sonho virar realidade. E, agora, já é hora de ir! Vou sentir saudades, Paris!", escreveu ela como legenda da postagem que fez.





Relembre

Embora tenha emocionado o público na abertura deste ano, esta não é a primeira experiência da artista como uma das atrações principais de uma Olímpiada. Em 1996, nos Estados Unidos, Dion interpretou a canção "The Power Of The Dream" nos Jogos Olímpicos de Atlanta.





Por que se afastou?

Céline Dion precisou se ausentar dos palcos para tratar uma condição rara, caracterizada por causar espasmos musculares. Trata-se da síndrome da pessoa rígida. A cantora revelou o diagnóstico da doença em 2022. Neste ano, ela lançou o documentário "Eu Sou Céline", no Prime Video, e contou da vontade de retomar a carreira.

