Reprodução X, antigo Twitter Daniel Elmstrom viralizou como 'Gato do guarda-chuva'

Desde a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, que ocorreu na última sexta-feira (26), as fotos e vídeos do "gato do guarda-chuva" tomaram conta das redes sociais. Trata-se de um rapaz ruivo, que chamou a atenção dos espectadores pela beleza e passou a ser procurado por diversos internautas.





Após três dias de procura, ele foi encontrado. Internautas descobriram que o galã é Daniel Elmstrom. Dinamarquês, ele mora na França, onde o evento olímpico ocorre. Embora não esteja competindo nos Jogos Olímpicos , ele se dedica a um esporte de aventura: o alpinismo.





No Instagram, plataforma em que acumula mais de nove mil seguidores, ele compartilha alguns hábitos da rotina, mas as postagens que mais aparecem são fotos dele praticando alpinismo. Daniel trabalha como barista na capital da França e é formado em finanças.





A abertura das Olímpiadas também foi marcante por outros momentos, como o retorno de Céline Dion aos palcos após cinco anos. Além da volta da veterana, o evento foi marcado por um tombo levado por um dos dançarinos do ballet de Lady Gaga.



