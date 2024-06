Reprodução Instagram Céline Dion

A cantora e compositora Céline Dion, de 56 anos, revelou que está perdendo a habilidade de andar e se locomover. A complicação se dá por conta da Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), doença rara e incurável caracterizada por espasmos musculares e rigidez.





A declaração foi dada no documentário "Eu Sou Céline Dion", lançado no catálogo do Prime Video nesta terça-feira (25). “Ano passado, cheguei ao ponto em que não conseguia andar, estava perdendo muito o equilíbrio, era difícil andar, muita dor. Ainda não consigo usar minha voz. Sinto muita falta da música, mas também das pessoas, sinto falta delas", detalhou ela.





Céline foi diagnosticada com a condição em 2022. Afastada dos palcos, a voz de "I Heart Will Go On", clássica música que embalou a trilha sonora do fenômeno "Titanic" , tem conciliado o tratamento contra a doença com a possibilidade de um retorno aos palcos.





Saiba mais sobre a síndrome da pessoa rígida (SPR)



Raríssima e sem cura, a doença é conhecida por causar espasmos musculares nos portadores, além da rigidez. Na maioria dos casos, os músculos mais afetados são os da região do tronco. As causas da SPR são desconhecidas, mas há vertentes médicas que defendam a hipótese da condição ser uma doença autoimune.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp