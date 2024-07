Reproduçao TV Globo Céline Dion na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A cantora Céline Dion, de 56 anos, surpreendeu o público na última sexta-feira (26), quando se apresentou na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 . Ela estava afastada do palco há 5 anos, período em que se dedicou ao tratamento contra da Síndrome da Pessoa Rígida (SPR).



Para seu retorno aos palcos, Dion escolheu a canção “Hymne I’amour”, de Édith Piaf. Nas redes sociais, os fãs da musicista repercutiram o momento e rasgaram elogios a cantora, conhecida por embalar a trilha sonora de “Titanic”, de James Cameron.





"Céline, você é a maior pessoa do mundo", escreveu um fã no X, antigo Twitter.. "Pouquíssimas pessoas conseguiriam cantar essa música ao vivo", opinou outro. "Que vontade de chorar, meu Deus", acrescentou um terceiro. "Um retorno triunfal, como ela merecia", destacou ainda um quarto internauta.

Diagnóstico

Céline Dion revelou, em dezembro de 2022, que tinha sido diagnosticada com uma condição rara, conhecida por causar espasmos musculares, a chamada Síndrome da Pessoa Rígida (SPR). A última apresentação dela tinha sido antes da pandemia: em 2019, ela havia feito seu último show em Londres.



Retorno aos palcos

Em junho deste ano, o documentário “Eu Sou Céline” foi lançado no Prime Video. A artista mostrou a rotina de tratamento e a expectativa em voltar aos palcos, um desejo que ela tinha desde que precisou se afastar para cuidar da saúde.





