Anielle Franco se casa com Carlos Frederico da Silva

Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, e o engenheiro Carlos Frederico da Silva se casaram no último sábado (27), no Rio de Janeiro. Marielle Franco foi homenageada durante a cerimônia matrimonial.



Assassinada em março de 2018, Marielle fazia aniversário nos dias 27 de julho. A própria data escolhida para o casório já foi uma forma de relembrar a memória e a importância que ela teve para os amigos e familiares.



Além disso, Marielle ganhou uma homenagem da própria filha: Luyara Santos. A jovem de 26 anos entrou no casamento com uma placa no qual o nome da mãe estava escrito. Cerca de 200 convidados estiveram no matrimônio.



Dentre os que marcaram presença, destacam-se alguns políticos, a exemplo do prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes; da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovações Luciana Santos ; e da ministra dos Povos Indígenas Sonia Guajajara. Antes da festa, os noivos selaram a união na Paróquia Santa Bernadete.



“No primeiro dia que nos conhecemos ele olhou para mim e disse: 'Vou casar com você!' Claro que eu dei risada, mas aqui estamos nós. Diariamente, com atos concretos, dizíamos que queríamos estar juntos e dividir a vida. Apenas decidimos oficializar esse compromisso, que já partilhamos no dia a dia”, disse Anielly, em entrevista à “Vogue”.

Anielle Franco fez cerimônias com homenagens para Marielle Franco
Cerca de 200 convidados estiveram no casamento da ministra
Marielle Franco apostou em decote para oficializar união
Anielle Franco se casa com Carlos Frederico da Silva





