Reprodução Instagram Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo com o pai, Zezé Di Camargo

Na última sexta-feira (26), o cantor e compositor sertanejo Zezé Di Camargo, de 61 anos, abriu o jogo sobre a forma que seus filhos reagiram ao fato de que ele será pai pela quarta vez. Ele está à espera de um bebê com Graciele Lacerda, mas já tem outros três herdeiros, frutos da antiga relação com Zilu Godói.





As declarações foram dadas em entrevista à rádio "Verdinha". Segundo Zezé, os primeiros filhos pediram que ele aumentasse o patrimônio financeiro para que, após a morte do pai, eles não travassem brigas e disputas pela herança deixada pelo patriarca.





"A despesa aumentou. Os outros três já falaram: 'Pai, já que você fez mais um filho para dividir a herança, dá um jeito de aumentar o patrimônio porque, na hora que você for, a briga não vai ser tão grande'", contou ele, aos risos.





Em relação ao trabalho como cantor, Zezé pontuou que gravou dois clipes recentemente. Além disso, o músico desmistificou alguns mitos que as pessoas têm sobre o dia a dia dos artistas, destacando que a rotina é "intensa" e com muitos compromissos.





"Todo mundo pensa que o trabalho de artista é entrar no avião, ir para o local do show, cantar e ir embora. Mas para você manter uma carreira durante esse tempo todo, não é fácil. Você tem que matar um leão todos os dias. Passei a semana toda gravando na minha fazenda, cada dia gravando dois clipes", explicou.





"Com essa história do Rústico, eu aumentei meu trabalho. Mês passado, fiz 18 shows com a dupla. Esse mês, eu faço 14 sozinho. Mês que vem, já é tem shows da dupla e do Rústico ao mesmo tempo. Eu fiz assim, dei o junho para dupla, mas eu quis julho só para o Rústico", finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp