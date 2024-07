Reprodução YouTube 'Eu Sou Céline Dion'

‘Eu Sou Céline’ | Prime Video

Afastada dos palcos após o diagnóstico de Síndrome da Pessoa Rígida, a cantora e compositora Céline Dion tem a história contada neste documentário recém-lançado no catálogo do Prime Video. A obra conta com depoimentos exclusivos da artista sobre o tratamento da doença e uma possível volta aos palcos.

Reprodução Netflix 'Alerta de Risco'



‘Alerta de Risco’ | Netflix

Alejandro De Hoyos, Tone Bell, Jake Weary, Jessica Alba, Mark Webber e Anthony Michael Hall estão no elenco principal da nova aposta da gigante do streaming. Em “Alerta de Risco”, uma comandante das Forças Especiais entra em um tenso embate com uma gangue violenta após a morte repentina de seu pai.

Reprodução Globo 'Corpo a Corpo'





‘Corpo a Corpo’ | Globoplay

Débora Duarte e Antonio Fagundes viviam o casal protagonista da novela Corpo a Corpo

Um dos folhetins de maior sucesso da década de 80, “Corpo a Corpo” foi resgatado no streaming do Grupo Globo neste ano em que completa 40 anos de exibição. A trama de ambição foi escrita pelo novelista Gilberto Braga.

Reprodução Disney + 'Os Simpsons'



‘Os Simpsons’ | Disney +

Com a fusão do Star + ao seu catálogo, o streaming da Disney conta agora com todas as 25 temporadas do seriado televisivo que gira em torno de Homer, Marge, Lisa, Bart e Maggie. Outras produções, como “Futurama” e “Family Guy”, também foram adicionadas.

Reprodução Apple TV + ‘O Rito da Dança’



‘O Rito da Dança’ | Apple TV +

Estrela pela atriz indicada ao Oscar Lily Gladstone, o longa-metragem aborda temáticas relacionadas aos indígenas e à preservação ambiental. O colonialismo também é pautado no filme dirigido por Erica Tremblay.

