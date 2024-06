Céline Dion revela desejo de voltar aos palcos A cantora Céline Dion concedeu uma entrevista ao programa Today e falou sobre sua batalha contra a Síndrome da Pessoa Rígida e a vontade de retornar aos palcos. “[A síndrome] Não me tirou nada. Eu voltarei aos palcos. Mesmo que eu tenha que rastejar, mesmo que eu me comunique com as mãos. Mas voltarei. Eu […]

