A cantora e compositora Lexa, de 29 anos, surpreendeu o público neste sábado (27). O motivo? Ter surgido de biquíni fio-dental enquanto renovava o bronzeado. A funkeira ainda aproveitou o dia ensolarado para divulgar sua nova música: “Necessito”.



Nos comentários da postagem, ela foi elogiada por colegas da classe artística e também pelo noivo, o ator Ricardo Vianna. A apresentadora Eliana escreveu: “Que gata”. “Meu Deus, que mulher linda, amo”, acrescentou a cantora Gabi Luthai. “Linda demais”, concordou Nathalia Bacci. “Minha sereia”, declarou Ricardo Vianna.



Além dos famosos, Lexa foi tietada pela base de fãs que a acompanha nas redes sociais. “Maravilhosa”, opinou uma usuária do Instagram. “Você é perfeita”, destacou outra. “Como pode ser diva desse jeito?”, indagou um terceiro internauta. “Queria um biquíni igual, mas lembrei que não vem junto com o corpo e desisti”, brincou ainda uma quarta.



Na última sexta-feira (26), Lexa lançou “Necessito”. O clipe da canção conta com a participação especial do noivo da cantora, o intérprete Ricardo Vianna. No vídeo, eles surgem em momentos quentes, trocando carícias e beijos. A aposta da música é a tropicalidade.

