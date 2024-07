Reprodução Instagram - 26.7.2024 Davi Brito faz curso de arma de fogo

O ex-motorista de aplicativo e campeão do “Big Brother Brasil 2024” Davi Brito, de 21 anos, polemizou mais uma vez nas redes sociais. Na última sexta-feira (26), por meio dos stories do Instagram, ele contou que tinha feito um curso aprimoramento técnico de uso de arma de fogo.



“O treinamento de hoje foi assim”, escreveu o baiano como legenda da postagem que fez no Instagram. “Certificado na mão, está autorizado”, acrescentou ele em outra publicação que fez, agora segurando o certificado do curso, que foi concluído em apenas uma hora.



No entanto, o que surpreendeu a base de fãs do ex-BBB foi a decisão que ele tomou momentos depois que fez as postagens. Em meio à repercussão dos registros, Davi optou por apagar as fotos que tinha postado e que faziam referência ao curso para uso de armas que ele realizou.



Mais polêmicas!

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que o baiano enfrenta uma polêmica nas redes sociais. Recentemente, ele postou a foto de um termômetro falso para alegar que estava com febre para os fãs e para a musa do Boi Garantido Tamires Assis, com quem vivia um affair. Internautas descobriram que a imagem era falsa e a mulher terminou o relacionamento com Davi.

