Reprodução Ricardo Viana e Lexa





A cantora Lexa está noiva do ator Ricardo Vianna. O pedido de noivado foi realizado na noite de domingo (25) e compartilhado pelo casal, nesta segunda-feira (26), nas redes sociais.



O pedido feito por Ricardo aconteceu na Noruega, durante a viagem do casal, que curte um descanso após a maratona de Carnaval da cantora. "A vida é uma caixinha de surpresas. De Noronha até a Noruega. Do calor até o frio acima do ártico. O nosso amor vive, nos alimenta, nos faz crescer, amadurecer e entender que temos um ao outro. Me sinto abençoado e sou muito grato por ter você em minha vida, meu amor. Eu te amo taaaanto! Espero conseguir te fazer a mulher mais feliz desse mundo", começou Ricardo.





"Como um amante da natureza digo que não poderíamos ter uma benção maior do que a noite de ontem. Cercado por montanhas, mar ao nosso lado e aurora boreal dançando no céu. Deus é bom o tempo todo!", completou.





Famosos como Maísa, Bruna Griphao e Rodrigo Mussi comentaram as fotos com emojis de carinho. Já o ator Felipe Roque deixou uma mensagem aos noivos. "Parabéns meus amigos! Que lindo esse amor de vocês que transborda!", escreveu.

Lexa assumiu o romance com Ricardo Vianna no início de novembro de 2023, dois meses após terminar o casamento com o MC Guimê. Na época, o MC publicou indiretas sobre uma suposta traição da cantora.