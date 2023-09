Instagram/Reprodução Lexa revela planos com MC Guimê

Nesta quinta-feira (21), Lexa anunciou o fim do casamento com Guimê no Instagram. A cantora contou que a decisão foi tomada em conjunto com o cantor. Minutos depois, ele fez um post pedindo para que as pessoas não "inventem motivos imaginários" para o término.



"Oi, gente. Eu e o Guimê não estamos mais juntos. Tentamos, ms decidimos seguir caminhos diferentes. Em respeito aos fãs, estou me pronunciando, mas não quero mais falar sobre o assunto", escreveu ela nos Stories.

🚨AGORA: Lexa anuncia que ela e MC Guime não estão mais juntos. pic.twitter.com/VurVatq1it — CHOQUEI (@choquei) September 21, 2023









Guimê também se pronunciou. "Boa tarde! Eu e a Lexa não somos mais um casal. Não quero também ficar falando sobre minha vida pessoa, principalmente, nesse momento. Só peço, respeitosamente, que parem com especulações e de criarem motivos imaginário", escreveu ele.



Os dois começaram a se relacionar em 2015 e se casaram, em 2018, na Catedral da Sé em 2018. Este ano o relacionamento teve uma pausa após Guimê ter uma participação polêmica em "BBB 23". Ele foi expulso em março após ser acusado de importunar sexualmente a participante Dania Méndez. No entanto, três meses depois, o casal reatou.



Na ocasião, Lexa compartilhou como foi o processo de perdão a MC Guimê após o caso de importunação no reality da Globo. A cantora afirmou que "colocou na balança" o casamento de oito anos com o funkeiro e o caso polêmico no reality show, decidindo perdoar o companheiro ao notar as "coisas boas" que ele já fez para a artista.













