A apresentadora Luciana Gimenez, de 54 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (24) para contar aos fãs e seguidores que está de férias. O primeiro destino escolhido pela comunicadora para aproveitar os dias de descanso foi a Itália.





Apresentadora contratada da "Rede TV!", Luciana está em Capri, ilha italiana. Para aproveitar a folga das telinhas, a ex de Mick Jagger resolveu renovar o bronzeado e compartilhou o look escolhido enquanto se arrumava: um biquíni azul, que destacou suas curvas.





"A primeira cor da viagem, mas acredito que esse azul vai dominar a viagem inteira, porque estou absolutamente viciada na cor azul", entregou. Após vestir o traje de banho, Gimenez contou aos fãs que faria um passeio de barco para conhecer as paisagens paradisíacas da ilha.





"Estou acordando cedo, vou mostrar Capri para vocês. É uma cidade que já conheço há muitos anos, já passei minha lua de mel aqui, é uma cidade muito aconchegante, tem uma pracinha onde todo mundo se encontra", finalizou ela, que é mãe de Lucas Maurice Morad Jagger, fruto da antiga relação com o cantor Mick Jagger.

