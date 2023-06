Mara Maravilha

Em 2015, durante uma participação no programa “Morning Show”, a artista defendeu a existência de “ex-gays”. “Eu não concordo com essa aberração, com isso as pessoas fazem para se promover, só para ficar na mídia. Eu mesma conheço vários gays que não querem mais ser gays, querem se curar e deixar isso de lado”.