Patrícia Ramos e Key Alves

A apresentadora e influenciadora Patrícia Ramos, de 24 anos, revisitou uma das maiores polêmicas de sua carreira: o vazamento de um áudio no qual xingava Key Alves de "escrota". Ela voltou a criticar a ex-BBB e declarou que 'desobedeceu' um pedido da produção do reality, exibido na Rede Globo.





Na última terça-feira (23), durante participação no "Passa Lá em Casa", programa apresentado pela atriz Valentina Bandeira, no YouTube, Ramos detalhou a situação. A influencer, inclusive, defende que o áudio foi vazado intencionalmente por alguém da equipe.





"Eu tenho para mim que foi o próprio Boninho que para dar uma movimentada me usou. Eu ia desconfigurar a cara dela. Não ia ter ácido hialurônico para dar jeito naquilo ali. Ela é insuportável", criticou Ramos, que foi uma das apresentadoras dos bate-papos com eliminados em 2022.





Segundo ela, a produção queria que ela viesse a público, por meio de um vídeo, se desculpar com Key Alves e a base de fãs dela. "Quando vazou o áudio foi toda uma mobilização, de fazer uma reunião. Eles queriam que eu usasse camisa branca, ficasse sem maquiagem e falasse: 'Gente, me desculpa, Key Alves e a todos os fãs'", recordou Ramos.





Patrícia, no entanto, 'desobedeceu' o pedido e fez apenas uma nota escrita para se retratar com a ex-jogadora de vôlei. "Mas do jeito que eu sou debochada, as pessoas vão ver na minha cara. Queriam que eu gravasse um vídeo, e o máximo que eu pude fazer foi uma nota escrita", finalizou.

