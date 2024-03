Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Henri Castelli realiza fisioterapia para tratar problema na perna durante o 'Dança dos Famosos'





Henri Castelli descobriu um problema enquanto participa da atual temporada do "Dança dos Famosos". O ator realiza um tratamento com fisioterapeuta entre as gravações para a competição da Globo, que estreou neste mês na programação do "Domingão com Huck".





O artista detalhou o diagnóstico em publicações no Instagram. "Estamos nos superando e evoluindo. Algumas dores aparecem. Semana passada tive um probleminha no tornozelo. Nesta semana, novamente, a fíbula deu uma complicadinha, mas o fisioterapeuta está chegando", afirmou.

Henri prometeu entregar "o melhor de si" e "evolução" nas futuras apresentações, ainda na fase de grupo. "É sobre superação, aprendizado para a minha carreira. Não sou bailarino, estou tentando fazer o meu melhor para evoluir para mostrar para vocês e para mim mesmo o melhor", declarou.

"Quero dividir com vocês as alegrias e dores, medos e ansiedades que fazem parte de todo ser humano. Então, sem mimimi. Vamos cuidar e fazer o nosso melhor, porque não podemos parar. Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo ou o preconceito te dominarem. É uma maneira de ganhar a felicidade", completou.

O ator fez o relato enquanto estava com uma compressa de gelo na perna. Em outra postagem na rede social, ele ainda detalhou o tratamento com a fisioterapia, focado na recuperação para a próxima gravação.

