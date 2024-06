Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Patrícia Ramos

A apresentadora e influenciadora Patrícia Ramos, de 24 anos, surpreendeu o público na última quarta-feira (5), quando usou os stories do Instagram para revelar que recusou uma proposta de R$ 3 milhões. O valor seria pago caso ela divulgasse jogos de azar nas redes sociais.



“[Me ofereceram] três milhões para fazer vocês se endividarem, para fazer vocês acreditarem que vão botar x e vão tirar y, 100 vezes mais, de dentro de uma plataforma. Para fazer vocês venderem os móveis de casa, venderem a roupa do corpo para quitar a dívida de jogo”, iniciou.



“Não aceito, gente, porque eu levo a minha profissão muito a sério. Se carrego comigo o termo influenciadora, a minha responsabilidade é influenciar vocês, que seja para algo bom, que seja para algo construtivo, que seja para algo que vai somar na vida de vocês. Não essa porcaria”, acrescentou.



Ramos se mostrou contrária aos influenciadores que fazem esse tipo de publicidade. Isso porque, segundo ela, eles lucram por conta do prejuízo dos próprios seguidores. A apresentadora ainda citou um episódio familiar em que viu a destruição causada por jogos de azar.



“Eu já vi caso dentro da minha família do quanto essa porcaria de jogos de azar destroem a vida de alguém. Meu tio era viciado em jogo do bicho, e eu sei o quanto isso destrói a vida de um ser humano”, revelou.



“Dentro da minha casa mesmo, uma pessoa que eu confiava, que dormia e acordava comigo todos os dias, desviando mais de 200 mil reais na minha conta bancária para apostar nessa porcaria”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp