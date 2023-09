Reprodução Instagram - 13.09.2023 Valentina Bandeira e Ana Maria Braga

Prestes a estrear como apresentadora na nova versão de “Beija Sapo”, da MTV em parceria com o Tinder, Valentina Bandeira, que é conhecida pela trajetória como atriz em novelas e no teatro, conta que se inspirou em Ana Maria Braga , do “Mais Você”, para a nova jornada como apresentadora.

“Ana Maria Braga, minha maior ídola! Quem me conhece sabe que ela é minha ídola desde criança, eu tenho uma relação de intimidade familiar. Sempre fui grande fã de todos os apresentadores brasileiros”, conta Valentina, que também está no ar em “Todas as Flores”, na Globo.



A artista pontua que, além da apresentadora do “Mais Você”, Fausto Silva e Sônia Abrão são “figuras que muito fazem parte” do “imaginário popular” que ela tem com a televisão. No entanto, reforça que Ana Maria é a “maior apresentadora do Brasil”.

“A intimidade que ela cria com o público me fez sentir menos sozinha a minha vida inteira. Então, é uma coisa de apoio emocional. Ana Maria Braga, para mim, é terapia ocupacional, muito além, uma coisa de amor mesmo, de afeto”, finalizou Valentina.

A estreia “Beija Sapo” acontece neste próximo domingo (17), às 21h, na Pluto TV. Na atração, conhecida como um “reality show de pegação”, três pessoas fantasiadas de sapos participam de dinâmicas e são escolhidas por um príncipe ou princesa para um beijo.

