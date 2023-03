Reprodução Apresentadora Patricia Ramos chama Key Alves de escrota em áudio

Patrícia Ramos publicou um pedido de desculpas para Key Alves nesta sexta-feira (24), após um áudio dos bastidores do programa “Rede BBB” vazar na internet. No arquivo vazado, Patrícia chama Key Alves de “escrota” e critica o comportamento da ex-BBB no programa que entrevistou os participantes da repescagem.

“Galera, hoje mais cedo, depois de participar do BBB Tá On, por uma falha técnica na operação, vazou um comentário inapropriado feito por mim em relação a uma das participantes do programa, a Key Alves. Peço desculpas a todo mundo que se sentiu ofendido, à Key e aos seus fãs. Obrigada.”, escreveu a apresentadora.





No início tarde desta sexta (24), começou a circular um áudio nas redes sociais onde Patrícia diz que estava recebendo ataques do fã clube da ex-BBB. “Mas ela [Key] é escrota, ela tem que aceitar porra, e as pessoas que são fãs dela são escrotas também, é isso aí. Ela é muito escrota, cara”, comentava Patrícia.





Em declaração ao iG Gente, o representante de Key criticou a falta de profissionalismo da apresentadora e lamentou o episódio. "Nós não vamos deixar barato. Ou ela vem com pedido de desculpas perante o público e a todos os fã-clubes ou iremos entrar judicialmente contra ela", intimou.

