Reprodução: Instagram Ingra Soares e Arthur

A influenciadora Ingra Soares, mulher do cantor sertanejo Zé Vaqueiro, usou as redes sociais na última terça-feira (23) para contar aos fãs que doaria as roupas de seu filho, o pequeno Arthur, que morreu aos 11 meses. "Sei que vou ajudar muito", garantiu.





Além de algumas peças de roupa infantis, Ingra destacou que doaria outros itens, como remédios, leites e também fraudas. Segundo ela, os itens doados seriam destinados a um hospital pediátrico filantrópico situado em Fortaleza, no estado do Ceará.





"Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz e acredito que estou fazendo o certo porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraudas e medicamentos", escreveu ela, por meio dos stories do Instagram.





Morte



Arthur Siqueira Duarte morreu no último dia 9. Filho primogênito de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, o bebê passou os 11 meses de vida no hospital. Diagnosticada com síndrome de Patau, a criança ganhou uma alta aos 9 meses de vida, mas, em menos de 24 horas, foi internado outra vez por uma parada cardíaca.





"Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações, o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson", dizia o comunicado do cantor, publicado no dia da morte do filho.



