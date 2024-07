Reprodução Instagram Zé Vaqueiro desabafa após morte do filho, Arthur

O cantor sertanejo Zé Vaqueiro, de 25 anos, veio a público desabafar após a morte do filho Arthur, que morreu aos 11 meses, no dia 8 deste mês. Por meio das redes sociais, na última quarta-feira (17), o músico contou como ele e os familiares têm lidado com o luto.





O artista explicou aos fãs que ficou 'sumido' para conseguir processar o falecimento do caçula. "Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria", iniciou.





"Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele", destacou ele. Arthur foi diagnosticado com síndrome de Patau, doença genética caracterizada pela trissomia do cromossomo 13.





"Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas", acrescentou o musicista, que ainda afirma ter aprendido muito com o filho.





"Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E por tudo que aconteceu, teve muita coisa, por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família, muita coisa não foi compartilhada com vocês", desabafou.





Zé também comentou que Arthur estava "sofrendo muito". A doença que o bebê tinha é conhecida por causar má-formação no sistema cardíaco, nervoso e urinário. "Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo", lamentou.





"E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", finalizou ele, que cancelou alguns shows que estavam previstos em sua agenda após a morte do filho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp