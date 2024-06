Reprodução: Instagram Ingra Soares e Arthur

Ingra Soares, mulher do artista Zé Vaqueiro, celebrou o mesversário de 11 meses de Arthur. O bebê é fruto da relação da influenciadora com o cantor. "11 meses de vida e muita força. Meu pequenino", escreveu ela na foto que postou ao lado do filho.

Arthur possui a Síndrome de Patau, uma condição rara que afeta alguns sistemas do corpo; A doença também é conhecida como trissomia do 13, uma alteração causada pela existência de um cromossomo 13 extra em algumas ou todas células do corpo;

Normalmente, os seres humanos têm dois cromossomos 13, vindos do pai e da mãe. Porém, quando occore a Síndrome de Patau, há a cópia extra desse cromossomo, provocando inúmeras anomalias congênitas.

Em maio de 2024, Zé Vaqueiro comentou a respeito das dificuldades após o filho ser internado. “Todos os dias é querer saber o que vai ser de nós lá na frente, tudo isso que estamos passando, o quanto temos nos dedicado à nossa família, tanto eu, como Ingra. Creio que Deus tem um propósito gigantesco, que só vamos entender lá na frente, mas é isso”, disse ele.

