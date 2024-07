Reprodução/Instagram Arthur, filho caçula de Zé Vaqueiro e Ingra Soares, nasceu com Síndrome de Patau, uma malformação congênita, em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13

Morreu na madrugada desta terça-feira (9) o terceiro filho do cantor Zé Vaqueiro e da influenciadora Ingra Soares, Arthur, aos 11 meses. A notícia foi dada pelo casal, em um comunicado publicado nas redes sociais.



Na publicação, o casal escreve: "Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar. Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto esteve entre nós. Ingra e José Jacson".

O pequeno nasceu com uma malformação congênita conhecida como síndrome de Patau, também chamada de síndrome da trissomia do cromossomo 13. A condição ocorre em 1 em cada 5.000 recém-nascidos. O diagnóstico pode ser feito ainda durante a gestação e o tratamento consiste em aliviar os sintomas.

O casal compartilhou nas redes sociais toda a evolução hospitalar de Arthur, desde o nascimento até o momento em que passou a respirar por aparelhos. Na UTI, o casal também fazia questão de comemorar o mesversário do filho, além de realizar o batizado ao som "Eu Escolheria Você", cantada por Zé Vaqueiro.

Em abril, quando o bebê foi finalmente extubado, os fãs e a família comemoraram a vitória pela recuperação.

Ingra fez cursos especiais com profissionais médicos, com o objetivo de cuidar do filho em casa. Em maio, o filho recebeu alta e pode ir para casa por um breve período de tempo.

Alta em maio

Arthur estava internado na UTI de um hospital em Fortaleza (CE) desde o parto, no dia 23 de julho. Ele chegou a receber alta no dia 16 de maio, mas teve que retornar ao hospital no dia 17 após sofrer uma parada cardíaca. Na época, Ingra desabafou: "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus".

O cantor sertanejo também comentou o caso e pediu que os fãs direcionassem orações ao filho: "A Deus peço muita paciência, força e sabedoria. Não é fácil tudo isso que estamos passando. Não, é mesmo!", explicou. "Mas eu creio que Deus está no controle. Sei que tem muita gente orando, e assim como nós ficamos felizes com a notícia da alta dele ontem".

Segundo o cantor, a família mantinha fé de que tudo ficaria bem: "Se passaram exatas 24 horas e o Arthur hoje teve uma parada cardíaca, precisamos vir urgente para o hospital. Novamente ele está na UTI, mas não vou perder minha fé e vou continuar aqui na luta. Sei que eu e Ingra estamos fazendo de tudo por ele e por nossa família. E Deus é quem está no controle de nossas vidas".

Novas cirurgias

Arthur foi submetido a uma cirurgia de traqueostomia no final de junho. Ingra afirma que o filho passou bem após o procedimento: "Meu amorzinho acabou de voltar da sala de cirurgia. Fez traqueostomia e ocorreu tudo bem".

Na cirurgia, foi realizado uma abertura frontal na traqueia do paciente para facilitar a chegada do ar até os pulmões.

