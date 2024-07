Reprodução Instagram/TV Globo Gretchen, Ana Castela e Beiçola (Marcos Oliveira)

A cantora e compositora Ana Castela, de 20 anos, virou assunto nas redes sociais durante a última segunda-feira (22). O motivo? O novo visual que ela decidiu usar nas madeixas, antes conhecidas apenas pelo comprimento longo e também pela tonalidade preta.





A artista decidiu aderir à tendência da franjinha. A mudança escolhida pela artista, no entanto, dividiu opiniões. Alguns fãs aprovaram o corte, enquanto outros preferiam a antiga versão dos fios. Parte dos internautas, inclusive, comparou a sertaneja com a cantora Gretchen e com o personagem Beiçola (Marcos Oliveira), de "A Grande Família".







"Ficou maravilhosa", disse um usuário do Instagram. "Gata demais", acrescentou outra. "Beiçola, é você?", brincou outro. "Arrasou", elogiou mais uma. "Perfeita", opinou uma quinta. "Não gostei desse corte", reprovou um sexto. "Ficou a cara da Gretchen. Não curti, não. Mas você é linda de toda forma", finalizou uma sétima internauta.





Namoro

Após idas e vindas, Ana Castela e Gustavo Mioto voltaram a namorar em maio deste ano e continuam juntos. Antes disso, os músicos já haviam terminado outras vezes. O primeiro rompimento se deu em setembro de 2023. Já o segundo término foi em janeiro deste ano.

