Reprodução Filho de Zé Vaqueiro sofre parada cardíaca e volta para UTI um dia após alta

Arthur, filho do cantor Zé Vaqueiro com Ingra Soares voltou para a UTI nesta sexta-feira (17), um dia após ganhar a primeira alta do hospital. Diagnosticado com a síndrome de Patau, a criança de um ano sofreu parada cardíaca e precisou do auxílio hospitalar.

A informação foi anunciada pela mãe Ingra Soares por meio das redes sociais. "Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca. Já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus", desabafou a influenciadora.

Há um ano, Ingra Soares e Zé Vaqueiro estão dedicando atenção especial para o herdeiro, que até a última quinta-feira (16) nunca tinha deixado o hospital. A primeira alta foi comemorada pelo casal nas redes.

"A fé em Deus é um farol que guia nossa vida e nos dá conforto e esperança em momentos difíceis. Ela fortalece nossa capacidade de superação e nos lembra que Deus sempre reserva as melhores coisas para nós. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. Nosso milagre Arthur, em casa", publicou Ingra, com o filho na residência da família.

Síndrome de Patau

Conhecida também por trissomia do cromossomo 13, a síndrome de patau é considerada uma condição genética rara que resulta em diversas anormalidades congênitas graves, como malformação cardíaca, problemas renais e complicações cerebrais.

Geralmente, a síndrome de Patau é diagnosticada durante a gravidez por meio de testes genéticos do pré-natal. A condição requer cuidados médicos especializados para gerenciar as complicações associadas.