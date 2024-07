The Music Journal Brazil Arthur, filho de Zé Vaqueiro, morre aos 11 meses

O cantor Zé Vaqueiro perdeu seu filho Arthur , de apenas 11 meses , na manhã desta segunda-feira (8) em decorrência de uma disfunção múltipla dos órgãos , informou a coluna Splash do UOL .

Arthur nasceu em julho do ano passado com uma malformação congênita em decorrência da síndrome da trissomia do cromossomo 13 .

O falecimento da criança foi informado através de uma publicação nas redes sociais: “Deus sabe de todas as coisas, e decidiu que era hora do nosso Arthur se juntar a Ele e descansar” , escreveu Zé Vaqueiro e sua esposa, Ingra . “Agradecemos do fundo de nossos corações o amor e as orações que nosso menino recebeu enquanto estava entre nós”.

Ainda de acordo com o UOL , Arthur sofreu uma parada cardíaca no dia 17 de maio e retornou à UTI um dia após receber alta do hospital.

“Hoje o Arthur teve uma parada cardíaca e já estamos com ele hospitalizado novamente na UTI. Uma síndrome cruel. Nos ajuda, Deus”, escreveu Ingra que, ao lado de Zé Vaqueiro , também são pais de Daniel e Nicole .

A assessoria de imprensa de Zé Vaqueiro também prestou condolências através de um comunicado: “Próximo a completar seu primeiro ano Arthur descansou, mas deixou um legado de amor e fé para seus pais, que foram resilientes e nunca deixaram de acreditar no milagre da vida e no propósito de Deus”.

O que é a Síndrome de Patau, que vitimou filho de Zé Vaqueiro

A Síndrome de Patau , também conhecida como trissomia do cromossomo 13 , é uma doença genética rara que afeta o desenvolvimento do bebê e ocorre quando há uma cópia extra do cromossomo 13 em cada célula do corpo.

As principais características das crianças com Síndrome de Patau incluem malformações graves no sistema nervoso central, retardo mental grave, defeitos cardíacos congênitos, fenda labial e no céu da boca, malformação das mãos ou pés, como dedos extras ou uma parte inferior dos pés arredondada, além de olhos pequenos ou ausência dos mesmos.